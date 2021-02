Vaccini, Von der Leyen fa autocritica: 'Abbiamo sottovalutato le difficoltà' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Entro l'estate vogliamo vaccinare il 70% della popolazione europea' promette la presidente della Commissione Ue. Da Washington nuove accuse contro Pechino sulla poca trasparenza sulla gestione e le ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Entro l'estate vogliamo vaccinare il 70% della popolazione europea' promette la presidente della Commissione Ue. Da Washington nuove accuse contro Pechino sulla poca trasparenza sulla gestione e le ...

fattoquotidiano : Vaccini, von der Leyen loda l’esempio Italia: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la campagna in Europa ha pr… - Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - Agenzia_Ansa : Lotta al #Covid, von der Leyen all'Europarlamento. Focus sulla strategia Ue nell'acquisizione dei vaccini Segui la… - gjscco : RT @fattoquotidiano: Vaccini, von der Leyen loda l’esempio Italia: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la campagna in Europa ha preso… - federico_bosco : Dopo circa un'ora, Von der Leyen è tornata. La presidente ha riconosciuto che le autorizzazioni dell'EMA sono arriv… -