Tiburtina | arnesi da scasso in auto | denunciati quattro nomadi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero 4, di eta’ compresa tra i 17 e 34 anni, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine, domiciliati presso il campodi via Smith, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I militari nel corso di alcuni controlli stradali in via, hanno fermato di iniziativa l’con a bordo i 4. Approfondendo il controllo, a seguito della perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti e sequestrati degli attrezzi da, oltre a guanti torce ed una punta da trapano appositamente limata. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.