Running: La 6 Ore Coratina si svolgerà domenica 9 maggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) All’interno di un calendario podistico necessariamente ridotto a causa della pandemia, è da segnalare la conferma della 6 Ore Coratina, in programma domenica 9 maggio. Corato, comune di circa 48.000 abitanti nella città metropolitana di Bari, si appresta dunque ad ospitare, sotto le insegne dell’ASD Barletta Sportiva del presidente Enzo Casciella, la quarta edizione della 6 Ore, valida quest’anno anche come Campionato Italiano IUTA di specialità. Il percorso a circuito, omologato FIDAL, è stato interamente ricavato all’interno delle vie cittadine, ivi incluso un passaggio nel centro storico. Lo presenta così Riccardo Blasi, vera e propria anima organizzativa della manifestazione: “Il tracciato di gara misura 1.213 metri, di cui i primi 400 su percorso asfaltato in leggera discesa. Dopo una svolta a sinistra, i concorrenti percorreranno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) All’interno di un calendario podistico necessariamente ridotto a causa della pandemia, è da segnalare la conferma della 6 Ore, in programma. Corato, comune di circa 48.000 abitanti nella città metropolitana di Bari, si appresta dunque ad ospitare, sotto le insegne dell’ASD Barletta Sportiva del presidente Enzo Casciella, la quarta edizione della 6 Ore, valida quest’anno anche come Campionato Italiano IUTA di specialità. Il percorso a circuito, omologato FIDAL, è stato interamente ricavato all’interno delle vie cittadine, ivi incluso un passaggio nel centro storico. Lo presenta così Riccardo Blasi, vera e propria anima organizzativa della manifestazione: “Il tracciato di gara misura 1.213 metri, di cui i primi 400 su percorso asfaltato in leggera discesa. Dopo una svolta a sinistra, i concorrenti percorreranno ...

Ultra Franciacora e Tre Campanili: confermate le gare

•• Fermi tutti, dietrofront. Il covid-19 non allenta la presa e costringe alla resa le prossime manifestazioni sportive. Ma c’è anche... Scopri di più ...

