Roma, 77enne svanito nel nulla dal 3 febbraio: ricostruiti alcuni spostamenti ma di Mario De Angelis ancora nessuna traccia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ancora nessuna traccia di Mario De Angelis, il 77enne scomparso a Roma il 3 febbraio scorso. Le ricerche da parte della Polizia di Stato proseguono senza sosta ma fino ad oggi non hanno portato agli esiti sperati. Mario De Angelis: il 77enne è scomparso a Roma il 3 febbraio 2021 L’uomo, lo ricordiamo, come riferito dai familiari agli investigatori del commissariato Prati, si era allontanato a piedi percorrendo il tratto di strada che va dalla sua abitazione fino a raggiungere la fermata dell’autobus linea 446 in via Pineta Sacchetti, come confermato dalle tracce fiutate dalle unità cinofile di Polizia Roma Capitale. Era il 3 febbraio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021)diDe, ilscomparso ail 3scorso. Le ricerche da parte della Polizia di Stato proseguono senza sosta ma fino ad oggi non hanno portato agli esiti sperati.De: ilè scomparso ail 32021 L’uomo, lo ricordiamo, come riferito dai familiari agli investigatori del commissariato Prati, si era allontanato a piedi percorrendo il tratto di strada che va dalla sua abitazione fino a raggiungere la fermata dell’autobus linea 446 in via Pineta Sacchetti, come confermato dalle tracce fiutate dalle unità cinofile di PoliziaCapitale. Era il 3...

CorriereCitta : Roma, 77enne svanito nel nulla dal 3 febbraio: ricostruiti alcuni spostamenti ma di Mario De Angelis ancora nessuna… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Dov'è Mario? Il 77enne è scomparso da #Roma il 3 febbraio. E' andato a fare una passeggiata e non è più rientrato. Qua… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Dov'è Mario? Il 77enne è scomparso da #Roma il 3 febbraio. E' andato a fare una passeggiata e non è più rientrato. Qua… - chilhavistorai3 : Dov'è Mario? Il 77enne è scomparso da #Roma il 3 febbraio. E' andato a fare una passeggiata e non è più rientrato.… - zazoomblog : Roma 77enne esce da casa e scompare nel nulla: l’appello della famiglia per ritrovarlo - #77enne #scompare #nulla:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 77enne Viterbo, famiglia positiva al coronavirus dopo una festa di compleanno

... tra i quali due a Fabrica di Roma , due morti e 90 guariti. I decessi riguardano pazienti ricoverati presso le strutture Covid di Belcolle, sono un 79enne di Viterbo e una 77enne di Tuscania. Il ...

Roma, 77enne esce da casa e scompare nel nulla: l'appello della famiglia per ritrovarlo

E' scomparso nel primo pomeriggio di ieri, dopo essersi allontanato da casa intorno alle 14.30. Di Mario De Angelis , 77enne romano, non si hanno più notizie. La sua famiglia ha lanciato un disperato appello sui social affinché chiunque possa averlo visto li contatti. Mario è alto 1.75, è calvo e al momento della ...

Roma. Il 77enne Mario De Angelis scomparso dal 3 febbraio Abitare a Roma Viterbo, famiglia positiva al coronavirus dopo una festa di compleanno

Il sindaco di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, Mario Scarnati ha informato i cittadini su Facebook riguardo all’aumento di contagi, ...

Scomparso Mario De Angelis, il segnale del cellulare agganciato a Roma Nord. L'appello dei familiari

Il suo cellulare si è agganciato ad una cella telefonica nella zona del parco dell'Inviolatella Borghese, a Roma Nord, poi il nulla. A far perdere le proprie tracce Mario De Angelis, 77enne allontanat ...

... tra i quali due a Fabrica di, due morti e 90 guariti. I decessi riguardano pazienti ricoverati presso le strutture Covid di Belcolle, sono un 79enne di Viterbo e unadi Tuscania. Il ...E' scomparso nel primo pomeriggio di ieri, dopo essersi allontanato da casa intorno alle 14.30. Di Mario De Angelis ,romano, non si hanno più notizie. La sua famiglia ha lanciato un disperato appello sui social affinché chiunque possa averlo visto li contatti. Mario è alto 1.75, è calvo e al momento della ...Il sindaco di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, Mario Scarnati ha informato i cittadini su Facebook riguardo all’aumento di contagi, ...Il suo cellulare si è agganciato ad una cella telefonica nella zona del parco dell'Inviolatella Borghese, a Roma Nord, poi il nulla. A far perdere le proprie tracce Mario De Angelis, 77enne allontanat ...