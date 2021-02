Organico di diritto 2021 22 | aperte le funzioni | entro il 5 marzo segreterie devono comunicare dati alunni e formazione classi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Ministero ha comunicato, tramite il SIDI, l'apertura delleper l'acquisizione deirelativi aglie allesia di infanzia e primaria che degli Istituti secondari di primo e secondo grado per l’a.s./22. Si tratta della prima operazione che le scuolecompiere in vista del prossimo anno scolastico. Dal numero diiscritti e dalladelledipende ladi docenti sovrannumerari nella singola istituzione scolastica. L'articolo .

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Autista: Si cerca autista da inserire in organico. Requisiti: * massima serietà; * munito di patente… -

Ultime Notizie dalla rete : Organico diritto

Il Tirreno

... degli Amici della Musica e della Fondazione Cucinelli, nell'dell'Orchestra da Camera di Perugia. L'importo di ogni borsa di studio è del valore di 3000 euro e l'aggiudicazione dà...Ricordo che quest'anno abbiamo l'suppletivo Covid ed è stato presentato un emendamento per ... E poi ilallo studio: va garantito dal terzo al diciottesimo anno di vita dello studente, ...Adesso un docente su due è precario, ma se il governo autorizzasse le assunzioni mancherebbero comunque i prof ...Aiav replica alle accuse rivolte in merito al servizio di Striscia la notizia andato in onda il 5 febbraio scorso dicendo che “c’è chi ha voluto fraintendere l’intervento considerandolo lesivo dell’in ...