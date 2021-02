Ora il Pd mette i paletti a Draghi "Maggioranza ampia? Pochi punti" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Orlando avverte Draghi: "E' chiaro che forze politiche che partono da grandi distanze tra loro possono trovare un punto di incontro solo su alcune determinate emergenze" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Orlando avverte: "E' chiaro che forze politiche che partono da grandi distanze tra loro possono trovare un punto di incontro solo su alcune determinate emergenze" Segui su affaritaliani.it

valerio_romeo : RT @CremaschiG: Adesso la #OMS mette definitivamente fine alla #fake #fascista e di #Trump sul #Covid nato in un laboratorio in #Cina e anc… - RoccaRemo : RT @ConteZero76: La figura tragica di questo frangente è Zingaretti ed il suo PD, che hanno spinto come forsennati sulla riforma costituzio… - sergioalesi : RT @ConteZero76: La figura tragica di questo frangente è Zingaretti ed il suo PD, che hanno spinto come forsennati sulla riforma costituzio… - dasar : RT @ConteZero76: La figura tragica di questo frangente è Zingaretti ed il suo PD, che hanno spinto come forsennati sulla riforma costituzio… - ConteZero76 : La figura tragica di questo frangente è Zingaretti ed il suo PD, che hanno spinto come forsennati sulla riforma cos… -