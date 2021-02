Oggi è un altro giorno, Mal e la sua compagna Renata: un amore lungo 32 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Serena Bortone ha deciso di regalare una grande sorpresa al suo pubblico: nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ha accolto in studio Mal per una lunga intervista durante la quale ha ripercorso la sua splendida carriera. Quindi, il cantante si è lasciato andare a qualche confessione sulla sua vita privata. Dopo aver intonato uno dei suoi più grandi successi, la bellissima canzone Occhi neri, occhi neri, l’artista ha affrontato una lunga e interessante chiacchierata con Serena Bortone, rivivendo gli istanti più belli della sua vita professionale: l’esordio in Inghilterra, l’arrivo in Italia e la notorietà conquistata durante la sua carriera come solista, fino al suo approdo in televisione. Ma al momento di parlare di quello che è stato forse il suo lavoro più famoso, la sigla del telefilm Furia, la conduttrice ha ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Serena Bortone ha deciso di regalare una grande sorpresa al suo pubblico: nel corso della nuova puntata diè un, ha accolto in studio Mal per una lunga intervista durante la quale ha ripercorso la sua splendida carriera. Quindi, il cantante si è lasciato andare a qualche confessione sulla sua vita privata. Dopo aver intonato uno dei suoi più grandi successi, la bellissima canzone Occhi neri, occhi neri, l’artista ha affrontato una lunga e interessante chiacchierata con Serena Bortone, rivivendo gli istanti più belli della sua vita professionale: l’esordio in Inghilterra, l’arrivo in Italia e la notorietà conquistata durante la sua carriera come solista, fino al suo approdo in televisione. Ma al momento di parlare di quello che è stato forse il suo lavoro più famoso, la sigla del telefilm Furia, la conduttrice ha ...

Giorgiolaporta : Io ricordo sempre che a inizio legislatura non nacque un #Governo #centrodestra+#M5S perché gli scienziati che oggi… - marcodimaio : Bankitalia, Corte dei Conti, Ufficio parlamentare di bilancio. Tutte le maggiori istituzioni economiche oggi certif… - DaniloToninelli : Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton… - Karolj92222480 : Va bene se pensavi che andasse tutto bene, ma ora fa di nuovo male, va bene se ti senti perso oggi, anche se pensav… - sapphicrosmello : dayane cambia completamente idea da un giorno all’altro e non si capisce mai che cazzo sta per fare, oggi le piace… -