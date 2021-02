Ocse, disoccupazione stabile al 6,9% a dicembre (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – disoccupazione sostanzialmente stabile nell’Area Ocse a dicembre. Il tasso dei senza lavoro si è attestato al 6,9% come a novembre anche se resta 1,7 punti percentuali al di sopra del livello di febbraio, prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19. L’Organizzazione segnala che il tasso di disoccupazione nell’Area Euro è fermo all’8,3% mentre è salito in Italia al 9%. Fra le altre principali economie dell’Area Euro, il tasso in Germania sale al 4,6%, in Francia aumenta all’8,9% ed in Spagna si porta al 16,2% dal 16,1%. Il tasso dei senza lavoro è stabile negli Stati Uniti al 6,7% così come è invariato in Giappone al 2,9%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –sostanzialmentenell’Area. Il tasso dei senza lavoro si è attestato al 6,9% come a novembre anche se resta 1,7 punti percentuali al di sopra del livello di febbraio, prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19. L’Organizzazione segnala che il tasso dinell’Area Euro è fermo all’8,3% mentre è salito in Italia al 9%. Fra le altre principali economie dell’Area Euro, il tasso in Germania sale al 4,6%, in Francia aumenta all’8,9% ed in Spagna si porta al 16,2% dal 16,1%. Il tasso dei senza lavoro ènegli Stati Uniti al 6,7% così come è invariato in Giappone al 2,9%.

