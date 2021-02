‘Ndrangheta, arrestati 36 membri dei clan Arena-Nicoscia e Mannolo per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Trentasei arresti sono stati eseguiti stanotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. associazione mafiosa, porto e detenzione di armi, ma anche associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Sono questi i reati contestati nell’operazione “Golgota” che ha colpito le famiglie di ‘Ndrangheta degli Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto e Mannolo di San Leonardo di Cutro. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia di stato di Crotone ma anche dal Servizio centrale operativo, in collaborazione con i poliziotti delle Squadre mobili di Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Milano, Novara, Vibo Valentia e Reggio Calabria, del Reparto prevenzione crimine di Bari, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Trentasei arresti sono stati eseguiti stanotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri., porto e detenzione di armi, ma anchea delinquere finalizzata aldi sostanze. Sono questi i reati contestati nell’operazione “Golgota” che ha colpito le famiglie dideglidi Isola Capo Rizzuto edi San Leonardo di Cutro. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia di stato di Crotone ma anche dal Servizio centrale operativo, in collaborazione con i poliziotti delle Squadre mobili di Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Milano, Novara, Vibo Valentia e Reggio Calabria, del Reparto prevenzione crimine di Bari, ...

