Juventus | Lippi parla della corsa scudetto | ” Per me sono i favoriti”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laarchivia la Coppa Italia e inizia a preparare la sfida di campionato di sabato contro il Napoli. La squadra di Pirlo deve ancora concludere il ciclo infernale che l’ha portata ad affrontare Sampdoria, Roma e Inter. I bianconeri dopo la trasferta di Napoli dovranno iniziare a pensare alla Champions League. LEGGI ANCHE:-Inter 0-0, Pirlo "incarta" Conte L’obiettivo di Pirlo è quello di cercare di accorciare il più possibile sulle milanesi e cercare di archiviare senza troppe difficoltà la pratica Porto per lanciarsi verso la conquista dell’Europa. In queste partite il tecnico bresciano ha fatto ruotare tutti i componentirosa per mantenere, gestendo le energie e cercando di far sentire importanti tutti i calciatori.: ” Il campionato è ancora lungo” Marcello ...

rudylarossa : RT @_ThousandN: Ma vi immaginate Marcello Lippi fare quella roba lì? Ieri si è chiusa definitivamente la storia di Conte alla Juventus. Spi… - Chicca141002 : RT @_ThousandN: Ma vi immaginate Marcello Lippi fare quella roba lì? Ieri si è chiusa definitivamente la storia di Conte alla Juventus. Spi… - TUTTOJUVE_COM : Lippi: 'L'Inter ha solo il campionato, è un vantaggio. Ma ha 33% di possibilità di vincere, come Milan e Juventus.… - CinqueNews : Lippi: «Lo scudetto tra Milan, Inter e Juve. Pirlo mi ricorda Zidane» - VivInterNews : RT @internewsit: Lippi: «L'Inter ha un vantaggio rispetto a Milan e Juventus! Conte il solito» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lippi

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Marcelloa Skysport: 'Pioli è un uomo saggio e sereno e mi piace molto. Trasmette serenità alla squadra ...ricambi quindi se la giocherà fino alla fine con Inter e.'Il Milan si e' rinforzato parecchio, adesso ha cambi e soluzioni dappertutto e se la giochera' fino alla fine cone Inter". Nella lotta scudetto,vede una Juve "in crescita. Il ...“L’allenatore ha la società dalla sua parte“, ha sottolineato De Rossi. L’ex bandiera giallorossa, nel corso dell’appuntamento consueto sul canale Twitch di Bobo Vieri, non usa mezzi termini per descr ...L'ex tecnico di Juventus e Nazionale Marcello Lippi ha speso parole d'elogio per l'allenatore rossonero Stefano Pioli ...