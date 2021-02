Incontro tra Salvini e Berlusconi: "Sostegno a Draghi, senza veti" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lungo e cordiale colloquio tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader, a quanto si apprende, si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Salvini e Berlusconi, spiegano fonti qualificate, hanno ribadito la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lungo e cordiale colloquio tra Matteoe Silvioa Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader, a quanto si apprende, si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato, Mario, spiegano fonti qualificate, hanno ribadito la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità eporre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale.

gualtierieurope : Grande dolore per la perdita di #FrancoMarini. Una vita per i lavoratori, la democrazia, le istituzioni. Cattolico… - TgLa7 : L'incontro tra #M@arioDraghi e @berlusconi a Montecitorio - Viminale : Senza fissa dimora a #Torino, dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato le soluzioni per potenziare… - ConfindustriaBG : Al via la nuova edizione di Bergamo Job Festival - Virtual Edition dal 19 al 30 aprile 2021. L’iniziativa punta a c… - ConfindustriaUd : E' in corso l'incontro tra il presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi con la delegazione di… -