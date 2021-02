Il tramonto di Giuseppi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da sconosciuto avvocato e professore, all'ebbrezza del potere, all'uscita di scena di questi giorni. Nel mezzo, giravolte e camaleontismi, personalizzazioni e fallimenti. La parabola di Giuseppe Conte, due anni e mezzo vissuti velleitariamente. «Sono il più amato dagli italiani». La frase ripetuta fino all'ultimo istante sembrava quella del celebre spot di cucine. Parlando di sé in terza persona, con l'ego ormai fluttuante nelle sfere celesti, l'ex premier aggiungeva: «Impossibile fare a meno di Giuseppe Conte». Rocco Casalino, al suo fianco, annuiva: «Presidente, sono tutti con te». Ma l'involontario tremore del suo labbro superiore, innaturalmente turgido, non faceva presagire nulla di buono. Eppure il portavoce più improbabile e sulfureo di sempre seguitava a imbeccare i colleghi con inverosimili retroscena: nuove sfavillanti maggioranze, peones diventati chierichetti, futuro ancora ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da sconosciuto avvocato e professore, all'ebbrezza del potere, all'uscita di scena di questi giorni. Nel mezzo, giravolte e camaleontismi, personalizzazioni e fallimenti. La parabola di Giuseppe Conte, due anni e mezzo vissuti velleitariamente. «Sono il più amato dagli italiani». La frase ripetuta fino all'ultimo istante sembrava quella del celebre spot di cucine. Parlando di sé in terza persona, con l'ego ormai fluttuante nelle sfere celesti, l'ex premier aggiungeva: «Impossibile fare a meno di Giuseppe Conte». Rocco Casalino, al suo fianco, annuiva: «Presidente, sono tutti con te». Ma l'involontario tremore del suo labbro superiore, innaturalmente turgido, non faceva presagire nulla di buono. Eppure il portavoce più improbabile e sulfureo di sempre seguitava a imbeccare i colleghi con inverosimili retroscena: nuove sfavillanti maggioranze, peones diventati chierichetti, futuro ancora ...

