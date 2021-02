Governo Draghi, Grillo stoppa la Lega e rinvia voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si è chiuso con un coup de théâtre il secondo round di consultazioni: le fibrillazioni in casa Cinque Stelle costringono, infatti, Beppe Grillo, al termine dell’incontro con l’ex Presidente BCE, a prendere tempo, rinviando il voto degli iscritti su Rousseau per evitare la spaccatura. “Mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare su queste robe no, aspettiamo un attimo – ha detto in un video -. Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare”. Ho detto, prosegue Grillo, “primo non ci deve entrare la Lega perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha detto “non lo so, eh vediamo…”, sottolinea. Serve insomma un altro segnale da parte del premier incaricato, che rassicuri la fronda ribelle del Movimento. Segnale che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si è chiuso con un coup de théâtre il secondo round di consultazioni: le fibrillazioni in casa Cinque Stelle costringono, infatti, Beppe, al termine dell’incontro con l’ex Presidente BCE, a prendere tempo,ndo ildegli iscritti super evitare la spaccatura. “Mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare su queste robe no, aspettiamo un attimo – ha detto in un video -. Aspettiamo lui che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare”. Ho detto, prosegue, “primo non ci deve entrare laperché ladi ambiente non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha detto “non lo so, eh vediamo…”, sottolinea. Serve insomma un altro segnale da parte del premier incaricato, che rassicuri la fronda ribelle del Movimento. Segnale che ...

