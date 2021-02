leggoit : Furti nelle case dei vip: in manette banda di ladri acrobati. Tra le vittime Hakimi e Diletta Leotta - GILIOLADEBORTOL : Raffica di furti nelle case, porte e finestre spaccate: bottino 11mila euro - milano_today : Milano: furti nelle case dei vip del centro (#DilettaLeotta, #Hakimi) arrampicandosi dalle facciate, arrestati i la… - Fede_Spera86 : RT @claudio_2022: Milano: furti nelle case del centro arrampicandosi dalle facciate, arrestati quattro cittadini serbi. - infoitinterno : Raffica di furti nelle case, porte e finestre spaccate: bottino 11mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Furti nelle

case dei vip: tra le vittime Diletta Leotta , l'influencer Eleonora Incardona e persino il calciatore dell'Inter Achraf Hakim . Giovani ed eleganti, i 'ladri acrobati' svaligiavano case di ...In particolare i Carabinieri, dovendo sottoporre l'uomo alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di permanenza in casaore notturne poiché ritenuto autore di numerosiavvenuti in ...PORTO SAN GIORGIO – “Alcuni giorni fa è stata presentata in Questura la denuncia per il furto di una bicicletta avvenuto nella notte del giorno precedente all’interno del cortile recintato di una abit ...Sta spopolando anche in Sardegna la cosiddetta truffa del “codice a 6 cifre” l’allarme giunge oggi da Consumerismo No profit ...