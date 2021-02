Foibe | Mattarella | «Un crimine contro l’umanità perpetrato dal regime comunista»

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un «»,dal». In occasione del Giorno del Ricordo, il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricordato le vittime dellee dell’esodo, sottolineando che si tratta di un «orrore» che «colpisce le nostre coscienza». «Le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l’esodo a cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del confine orientale, dell’Istria, di Fiume, delle coste dalmate sono iscritti con segno indelebile nella storia della tragedia della Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze», ha detto il capo dello Stato, che per il Giorno del Ricordo ha voluto «rinnovare ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, agli esuli e ai loro discendenti il senso forte ...

Montecitorio : Alle ore 11 #GiornodelRicordo delle #foibe e dell'esodo giuliano, alla presenza del Capo dello Stato #Mattarella. I… - RaiNews : Oggi ricorre il #GiornodelRicordo in memoria dei martiri delle #foibe - Agenzia_Ansa : 'Le sofferenze, i lutti, l'esodo a cui furono costrette decine di migliaia di famiglie sono iscritti con segno inde… - elenamente3 : Mattarella nel Giorno del Ricordo: 'L'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze' - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Nessuno dei sinistri oggi riporta il discorso del Presidente #Mattarella in occasione del #GiornodelRicordo? Nessun el… -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Mattarella

"L'orrore dellecolpisce le nostre coscienze. Il dolore, che provocò e accompagnò l'esodo delle comunità ... Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del "...Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del Giorno del Ricordo. "I ... "L'orrore dellecolpisce le nostre coscienze". . 10 febbraio 2021Il ricordo dei tanti italiani, migliaia per lo più civili, barbaramente uccisi nelle foibe, internati o costretti all'esodo ...Nell'Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio la celebrazione de "Il Giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano - dalmata" con il presidente della Camera, ...