Draghi dice no a Salvini sulla flat tax | il piano per la riforma delle tasse

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelladel fisco del premier incaricato Marioc’è solo un paletto: no allatax, il cavallo di battaglia della Lega in tema. Per il resto, i pilastri sono progressività, equità e lotta all’evasione.propone il fisco progressivo La direzione che l’ex presidente della Bce ha intenzione di imprimere allanon è ancora stata definita, maha illustrato ai partiti la sua idea di fisco che si ispira al principio di progressività del sistema tributario richiamato dalla Costituzione stessa. Questo, in soldoni, significa una rimodulazionealiquote, senza aumentare la pressione fiscale, ed escludendo latax. Tra le forze politiche l’idea del fisco progressivo piace al Pd e a Leu, mentre Lega ...

HuffPostItalia : Mario Draghi dice no al cavallo di battaglia di Salvini, la flat tax - davidallegranti : Grillo dice che Draghi è un grillino e a me si è appena rotto il cazzatometro. - borghi_claudio : @Peppe20495587 @BragliaA @CaproRoco @Ca_ilmitico @MassiCarli @Frances43279623 Mi perdoni, perché mi dice 'fino a ie… - pbiagiola : 'Spiegherò a Draghi che la flat tax può avere anche più aliquote', dice Siri - castelcivita48 : RT @sonia172505: Vi siete sbranati viva l'Azzolina quando aveva detto di prolungare l'anno scolastico e adesso perché lo dice Draghi vi sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dice

'Oltretutto', prosegue Bruni, 'appartenere all'Accademia delle Scienze, che è per sua natura pluralista, è una cosa positiva e bella, ma nonnulla del pensiero di. Nella Casina Pio IV si ...... ma della quale non casualmente l'82 per cento degli italiani, secondo un sondaggio Swg,di ...e i partiti hanno fatto la grandissima brutta figura che sta per portare a Palazzo Chigi Mario. ...L'attesa di un chiarimento sulla presenza di ministri politici e sul superministero della Transizione ecologica. Il voto su Rousseau può essere reindetto senza preavviso ...Nella riforma del fisco del premier incaricato Mario Draghi c’è solo un paletto: no alla flat tax, il cavallo di battaglia della Lega in tema tasse. Per il resto, i pilastri sono progressività, equità ...