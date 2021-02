Destruction AllStars - recensione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il periodo estivo, tradizionalmente, è quello in cui si affollano la maggior parte degli annunci riguardanti i videogiochi. Eventi come l'E3 di Los Angeles e la Gamescom di Colonia si concentrano nei mesi che vanno da giugno ad agosto ed hanno il preciso compito di mostrare al grande pubblico gli assi nella manica dei più grandi esponenti dell'industria. È un periodo fatto di sogni, di attese ed anticipazioni, uno dei più belli dell'anno per i giocatori in attesa di scoprire ciò che li attende nel prossimo futuro. Nel 2020, per ovvi motivi, tutte le più grandi convention del settore hanno dovuto rinunciare al consueto susseguirsi di celebrazioni, annunci a sorpresa e festeggiamenti, costringendo le varie aziende ad organizzare eventi in streaming online per rimanere in contatto con i propri fan e mostrare loro ciò che bolle in pentola. Anche le due console next-gen in dirittura ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il periodo estivo, tradizionalmente, è quello in cui si affollano la maggior parte degli annunci riguardanti i videogiochi. Eventi come l'E3 di Los Angeles e la Gamescom di Colonia si concentrano nei mesi che vanno da giugno ad agosto ed hanno il preciso compito di mostrare al grande pubblico gli assi nella manica dei più grandi esponenti dell'industria. È un periodo fatto di sogni, di attese ed anticipazioni, uno dei più belli dell'anno per i giocatori in attesa di scoprire ciò che li attende nel prossimo futuro. Nel 2020, per ovvi motivi, tutte le più grandi convention del settore hanno dovuto rinunciare al consueto susseguirsi di celebrazioni, annunci a sorpresa e festeggiamenti, costringendo le varie aziende ad organizzare eventi in streaming online per rimanere in contatto con i propri fan e mostrare loro ciò che bolle in pentola. Anche le due console next-gen in dirittura ...

Eurogamer_it : La nostra recensione di Destruction AllStars, tra storie di auto e piloti nel demolition derby del futuro. - FrancescoFisico : RT @PlayStationEU: Unisciti a PS Plus e ottieni Control, Concrete Genie e Destruction Allstars nel mese di febbraio. - infoitscienza : Destruction AllStars un divertente gioco di guida gratuito per PS5 - playblog_it : ? Destruction AllStars un divertente gioco di guida gratuito per PS5 ? - Wrongnu : RT @PlayStationEU: Unisciti a PS Plus e ottieni Control, Concrete Genie e Destruction Allstars nel mese di febbraio. -

Ultime Notizie dalla rete : Destruction AllStars Le demo e l'arte del provare per credere

... va anche detto che Sony sta provando a fare di peggio con gli 80,98 euro richiesti a chi non ha un abbonamento PlayStation Plus per Destruction AllStars ( Voto: 7.2 - Recensione ) ma questa è un'...

Destruction AllStars - Recensione

Tra i titoli disponibili gratuitamente con il PlayStation Plus di febbraio compare Destruction AllStars , titolo sviluppato da Lucid Games e annunciato nel giugno del 2020 durante l'evento di presentazione di PlayStation 5. Sebbene inizialmente non avesse riscontrato grandissimo ...

Destruction AllStars | Recensione Tom's Hardware Italia Destruction AllStars - recensione

Abbiamo recensito Destruction AllStars, il nuovo titolo di combattimento veicolare di Lucid Games prodotto da PlayStation Studios in esclusiva PS5.

Destruction AllStars è divertente? Ecco la video recensione 4K dell'esclusiva PS5 gratis!

Il peculiare titolo firmato dalla britannica Lucid Games approda su PlayStation 5 e nel catalogo di giochi gratis con PS Plus.

... va anche detto che Sony sta provando a fare di peggio con gli 80,98 euro richiesti a chi non ha un abbonamento PlayStation Plus per( Voto: 7.2 - Recensione ) ma questa è un'...Tra i titoli disponibili gratuitamente con il PlayStation Plus di febbraio compare, titolo sviluppato da Lucid Games e annunciato nel giugno del 2020 durante l'evento di presentazione di PlayStation 5. Sebbene inizialmente non avesse riscontrato grandissimo ...Abbiamo recensito Destruction AllStars, il nuovo titolo di combattimento veicolare di Lucid Games prodotto da PlayStation Studios in esclusiva PS5.Il peculiare titolo firmato dalla britannica Lucid Games approda su PlayStation 5 e nel catalogo di giochi gratis con PS Plus.