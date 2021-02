COVID | 67enne di Montella muore al “Moscati”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto poco fa, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, un pazientedi(Av). L’uomo era ricoverato dal 27 gennaio e il 7 febbraio era stato trasferito in terapia intensiva. AlHospital dell’Aziendarisultano ricoverati 39 pazienti, 6 dei quali in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Coronavirus ad Avella, confermato il decesso di una paziente9 febbraio 2021 È deceduto la notte scorsa, nella terapia intensiva delHospital dell'Azienda Moscati, un paziente 66enne di Avellino. L'uomo era ricoverato dal 18 gennaio e il 25 era ...