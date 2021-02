Coppa del Re: Gomez batte Messi, Siviglia - Barcellona 2 - 0 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Siviglia (SPAGNA) - Una rete per tempo di Jules Koundé e del grande ex Ivan Rakitic e il Siviglia supera per 2 - 0 il Barcellona , ipotecando, così, la finalissima di Coppa del Re. Un'ora abbondante ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 febbraio 2021)(SPAGNA) - Una rete per tempo di Jules Koundé e del grande ex Ivan Rakitic e ilsupera per 2 - 0 il, ipotecando, così, la finalissima didel Re. Un'ora abbondante ...

CB_Ignoranza : Braga-Porto di Coppa del Portogallo, al 72’ un calciatore si infortuna e deve entrare l’ambulanza per soccorrerlo,… - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, NESSUN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO Dopo le tensioni nel finale di JUVENTUS-INTER… - UEFAcom_it : ???? Il @FCBayern vince la Coppa del Mondo per Club ?? #UCL - AnonimoQuadraro : Tra @americascup, Moro di Venezia, gli ori con Agostino Abbagnale di Seul 88 e Atlanta 96 e le telecronache di Gale… - marcellinONE : @PeppinInter Tipo Perisic. Quello all’Inter non ha vinto neanche la coppa del nonno -