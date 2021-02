Atalanta-Napoli 3-1, Luca Percassi: “Stiamo vivendo un sogno, ci manca il pubblico” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’ qualcosa di fantastico, siamo felici: da parte della mia famiglia penso di interpretare il pensiero di tutti i tifosi. Questi ragazzi ci stupiscono tutte le volte e ci stanno facendo vivere un sogno. Il pubblico? Ne parliamo sempre, il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che nelle prossime partite si possa tornare allo stadio anche se in numero ridotto. Se in finale avessimo la nostra gente sarebbe qualcosa di unico“. Lo ha detto Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In vista del match con il Real Madrid: “Stiamo vivendo delle partite che fino a qualche anno fa erano impensabili – prosegue ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’ qualcosa di fantastico, siamo felici: da parte della mia famiglia penso di interpretare il pensiero di tutti i tifosi. Questi ragazzi ci stupiscono tutte le volte e ci stanno facendo vivere un. Il? Ne parliamo sempre, il nostrocicome l’aria. Speriamo che nelle prossime partite si possa tornare allo stadio anche se in numero ridotto. Se in finale avessimo la nostra gente sarebbe qualcosa di unico“. Lo ha detto, amministratore delegato dell’, dopo la vittoria contro ilnella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In vista del match con il Real Madrid: “delle partite che fino a qualche anno fa erano impensabili – prosegue ...

