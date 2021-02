Anticorpi monoclonali, arrivano nel Lazio: ecco quando si parte a Roma e dove (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo l’autorizzazione dell’Aifa all’uso dei farmaci prodotti dalle case Regeneron ed Eli Lily, la Regione si sta organizzando al fine di avviare le infusioni il prima possibile. Si guarda con fiducia al 28 febbraio: entro fine mese dovrebbero partire le prime terapie che prevedono la somministrazione degli Anticorpi monoclonali nel Lazio. L’obiettivo è raggiungere un altro traguardo nella lotta contro il Covid-19. L’ospedale Spallanzani di Roma, che già ha testato in via sperimentale i monoclonali su alcuni pazienti, sta iniziando i lavori per allestire un centro di somministrazione delle terapie. Anche l’Umberto I sta individuando le zone ospedaliere dove poter avviare le terapie e, anche per loro, la data di inizio dovrebbe essere la fine di febbraio. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo l’autorizzazione dell’Aifa all’uso dei farmaci prodotti dalle case Regeneron ed Eli Lily, la Regione si sta organizzando al fine di avviare le infusioni il prima possibile. Si guarda con fiducia al 28 febbraio: entro fine mese dovrebbero partire le prime terapie che prevedono la somministrazione deglinel. L’obiettivo è raggiungere un altro traguardo nella lotta contro il Covid-19. L’ospedale Spallanzani di, che già ha testato in via sperimentale isu alcuni pazienti, sta iniziando i lavori per allestire un centro di somministrazione delle terapie. Anche l’Umberto I sta individuando le zone ospedalierepoter avviare le terapie e, anche per loro, la data di inizio dovrebbe essere la fine di febbraio. Leggi anche: ...

