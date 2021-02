Zingaretti “Non poniamo veti | ma Pd e Lega restano forze alternative”

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti del contributo, dei contenuti e linee guida sulle quali Draghi sta lavorando e che ci ha illustrato, abbiamo apprezzato l’approccio culturale e strategico. Crediamo che contenuti e visione chiari siano garanzia di serietà, stabilità, forza e autorevolezza”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.“Non possiamo che confermare la nostra fiducia al presidente incaricato”, ha sottolineato, che ha aggiunto: “Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la. Il Pd e laqualsiasi cosa accada sono e rimangono due, credo sia un approccio condiviso anche da Salvini, nessuno pensa che possa ...

Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti dopo le consultazioni col premier incaricato Mario Draghi. "Non possiamo che confermare fiducia". «Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la Lega, Pd e Lega sono e rimangono due forze ...» Tra le riforme, quella "fiscale è importante", con "pilastri indicati di progressività fiscale, rifiuto di proporre nuove tasse, rifiuto della cultura dei condoni come soluzione di questioni fiscali".