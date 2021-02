Via libera agli anticorpi monoclonali: gestione al commissario Arcuri (Di martedì 9 febbraio 2021) La sentenza dell’Aifa, la scorsa settimana, ha portato una ventata di ottimismo nella comunità scientifica, che accoglie con entusiasmo la nuova arma contro l’infezione da Covid-19. Il farmaco sarà somministrato esclusivamente in strutture protette e in casi specifici. Sebbene la competenza in materia di somministrazione sia lasciata alle Regioni, è il commissario all’emergenza che dovrà occuparsi della distribuzione. Un ulteriore incarico per Domenico Arcuri, che però nel frattempo vacilla. >> La prima italiana curata con gli anticorpi monoclonali: “In un giorno mi sentivo bene” L’autorizzazione del farmaco Dopo gli Stati Uniti e la Germania, ora anche in Italia la terapia a base di anticorpi monoclonali è un’opzione. E’ arrivata ieri in gazzetta ufficiale l’autorizzazione ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 febbraio 2021) La sentenza dell’Aifa, la scorsa settimana, ha portato una ventata di ottimismo nella comunità scientifica, che accoglie con entusiasmo la nuova arma contro l’infezione da Covid-19. Il farmaco sarà somministrato esclusivamente in strutture protette e in casi specifici. Sebbene la competenza in materia di somministrazione sia lasciata alle Regioni, è ilall’emergenza che dovrà occuparsi della distribuzione. Un ulteriore incarico per Domenico, che però nel frattempo vacilla. >> La prima italiana curata con gli: “In un giorno mi sentivo bene” L’autorizzazione del farmaco Dopo gli Stati Uniti e la Germania, ora anche in Italia la terapia a base diè un’opzione. E’ arrivata ieri in gazzetta ufficiale l’autorizzazione ...

