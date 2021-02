MoliPietro : UFC – Dustin Poirier: “Max Holloway è un miglior boxer di McGregor!” -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Dustin

Fight - The Shield Of Wrestling

Il fighter irlandese è stato nettamente sconfitto per ko daPoirier che si è preso il successo ad257 e anche il primato di essere stato l'unico fighter ad aver battuto McGregor per ko in ...è stato fenomenale, sono contento per lui, ma per me è dura da mandare giù. Ma mi riprenderò,... l'uragano Michael Chandler appena sbarcato in, lo spettro di Khabib e tanti prospetti ...Conor McGregor e Dustin Poirier potrebbero affrontarsi di nuovo tra non molto tempo, dopo il match di UFC 257.Conor McGregor ha deciso di scrivere su Instagram le sue sensazioni dopo il match contro Dustin Poirier ad UFC 257, spiegando come durante il combattimento si sentisse in grande forma e confermando ch ...