Torino, senzatetto perde la vita: il corpo nel retro di un bar (Di martedì 9 febbraio 2021) Torino, senzatetto perde la vita nel retro di un bar. Il ritrovamento del corpo, nei pressi di Piazza Re Umberto, ha scosso la cittadinanza. Cordoglio anche dalla Comunità di Sant'Egidio. Torino, senzatetto trovato morto nel dehors di un bar nel centro. Il ritrovamento è avvenuto sotto i palazzi lussuosi di Piazza Re Umberto: l'altra faccia, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

