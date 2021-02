Salvini “Fiducia in Draghi, spero che nessuno si metta di traverso” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo Fiducia in Draghi. Non abbiamo parlato e non parleremo di ministri e ministeri, è chiaro a noi come è chiaro a lui che qualcosa non ha funzionato. Se siamo qua a mettere riparo a dei pasticci è chiaro che occorre un cambio di passo, non sta a me dire quale cambio di nomi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Per Salvini è stato “un altro incontro molto intenso e utile, spero reciprocamente stimolante. Abbiamo parlato di tante cose,non di ministeri equilibri di governo e non ne parleremo perchè abbiamo Fiducia dell’idea di squadra che ha Draghi. Speriamo che nessuno si metta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamoin. Non abbiamo parlato e non parleremo di ministri e ministeri, è chiaro a noi come è chiaro a lui che qualcosa non ha funzionato. Se siamo qua a mettere riparo a dei pasticci è chiaro che occorre un cambio di passo, non sta a me dire quale cambio di nomi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario. Perè stato “un altro incontro molto intenso e utile,reciprocamente stimolante. Abbiamo parlato di tante cose,non di ministeri equilibri di governo e non ne parleremo perchè abbiamodell’idea di squadra che ha. Speriamo chesidi ...

borghi_claudio : Salvini: 'gli unici che meritano fiducia a scatola chiusa sono gli Italiani'. Sottoscrivo. Si chiama Democrazia. - lorepregliasco : Salvini: non abbiamo parlato di ministeri, abbiamo fiducia nell'idea di squadra che ha #Draghi - Giorgiolaporta : Lancio un #Sondaggio sul #centrodestra e #Draghi. Secondo voi #Salvini, #Meloni e #Berlusconi dovrebbero votare la… - Noovyis : (Governo Draghi, Salvini: “Sul Recovery fund c’è un cambio di atteggiamento e di fiducia della Lega”) Playhitmusic… - Sergiof42272531 : RT @IlPrimatoN: I leader di Forza Italia e Lega garantiscono l’appoggio al governo in fieri e non pongono condizioni -