Roma, controlli nella periferia: bloccati 4 pusher e fiumi di droga sequestrati (Di martedì 9 febbraio 2021) Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e di contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati. Nelle ultime ore, nei quartieri di Tor bella Monaca e Tor Vergata, nella rete dei controlli dei Carabinieri sono finiti altri 4 spacciatori e sequestrate decine di dosi di droga. In una nota piazza di spaccio, nei pressi di via Duilio Gambellotti, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, hanno arrestato un 30enne Romano. L’uomo, disoccupato e incensurato, è stato sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della piazza. E’ stato così fermato per un controllo ed una perquisizione, dapprima personale e successivamente nel domicilio. Il 30enne è stato trovato in possesso di 47 dosi di hashish per un peso di circa 150 grammi, ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e di contrasto allo spaccio dida parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati. Nelle ultime ore, nei quartieri di Tor bella Monaca e Tor Vergata,rete deidei Carabinieri sono finiti altri 4 spacciatori e sequestrate decine di dosi di. In una nota piazza di spaccio, nei pressi di via Duilio Gambellotti, i Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca, hanno arrestato un 30enneno. L’uomo, disoccupato e incensurato, è stato sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della piazza. E’ stato così fermato per un controllo ed una perquisizione, dapprima personale e successivamente nel domicilio. Il 30enne è stato trovato in possesso di 47 dosi di hashish per un peso di circa 150 grammi, ed ...

CorriereCitta : Roma, controlli nella periferia: bloccati 4 pusher e fiumi di droga sequestrati - CronacheCittadi : New post: Roma. Controlli antidroga dei Carabinieri a Tor Bella Monaca e Tor Vergata. In manette quattro pusher di… - NoManuel696 : Si continua a rubare al futuro! Roma, raffica di furti alla scuola Pisacane di Tor Pignattara: 'Hanno preso tutti… - Notiziedi_it : Roma, raffica di furti alla scuola Pisacane di Tor Pignattara: “Hanno preso tutti i notebook per i bambini in diffi… - TG24info : #Roma - #Controlli anticovid, 60 sanzioni: scoperta festa in una struttura del centro - -