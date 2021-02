Oncologia | tagraxofusp di Menarini approvato in UE

Ultime Notizie dalla rete : Oncologia tagraxofusp

Il Gruppo Menarini ha annunciato l'approvazione da parte della Commissione Europea del farmaco Elzonris (tagraxofusp), come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da Neoplasia a Cellule Dendritiche Plasmacitoidi Blastiche. È il primo trattamento approvato per i pazienti con Neoplasia a Cellule Dendritiche Plasmacitoidi Blastiche e la prima terapia mirata contro il CD123 in Europa.