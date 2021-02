Napoli-Juventus | ecco dove alloggeranno le due squadre durante il ritiro

sechesi : Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Granada-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Granada Aspettando il tampone negativo di K… - Gazzetta_it : #Inter, #Napoli e #Porto in 8 giorni per #Pirlo: la #Juve ha svoltato davvero? - robertopontillo : #Juventus: #Dybala vicino al rientro, sarà in panchina contro il #Napoli - calciomercatoit : ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Monti: 'Il Napoli deve fare due buone partite con Atalanta e Juventus senza farsi condizionare troppo dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Juventus

Paulo Dybala sta per tornare a disposizione di Andrea Pirlo: ecco quando rivedremo in campo l'attaccante dellaPassare da una stagione conclusa col premio di miglior calciatore della Serie A a quella attuale, con più ombre che luci, non deve esser stato semplice per Paulo Dybala. L'argentino, che un ...L'attaccante delDries Mertens resta in Belgio a curarsi dall'infortunio, salterà anche laDybala dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati per la partita contro il Napoli. L'obbiettivo della Juventus è avere l'argentino al massimo per la gara del 17 febbraio di Champions League ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello che ha detto: “Stanno per incrociare le rispettive armi Juventus ed Inter.