Musk e Tesla, l'ultima bomba è legata al Bitcoin (Di martedì 9 febbraio 2021) La finanza tradizionale ancora una volta rischia di trovarsi spiazzata dall'ennesima trovata di Elon Musk. Dopo il caso dell'impennata delle azioni Game Stop che aveva avuto come burattinaio neppure troppo occulto il capo di Tesla il miliardario ha deciso, infatti, di mettere ancora una volta alla prova le coronarie dell'alta finanza investendo 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin nel quadro delle politiche di diversificazione degli asset di Testa. Musk e la passione per le criptovalute Non arriva a sorpresa la scelta di puntare sulle criptovalute da parte di Musk che già il passato 29 gennaio aveva modificato il campo "descrizione" del suo profilo Twitter inserendo il simbolo del Bitcoin. Qualche giorno dopo aveva pubblicamente promosso la criptovaluta definendola "una cosa positiva"

