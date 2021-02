LIVE Fognini-Herbert, Australian Open in DIRETTA: esordio ostico contro il francese, si allunga l’attesa (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.15 Ora scenderanno in campo Yafan Wang contro Donna Vekic, match al termine del quale giocherà Fabio Fognini. 05.10 Termina il primo incontro di giornata sul Court 5 Mikael Ymer batte Hubert Hurkacz 3-6 6-3 3-6 7-5 6-2. Il programma del match – La presentazione del tabellone di Fognini Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra l’azzurro Fabio Fognini ed il francese Pierre-Hugues Herbert, valido per il primo turno degli Australian Open 2021 di tennis. Sul Court 5 l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori sessantaquattro della manifestazione (è numero 16 del tabellone). Nel cuore della ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.15 Ora scenderanno in campo Yafan WangDonna Vekic, match al termine del quale giocherà Fabio. 05.10 Termina il primo indi giornata sul Court 5 Mikael Ymer batte Hubert Hurkacz 3-6 6-3 3-6 7-5 6-2. Il programma del match – La presentazione del tabellone diBuongiorno e bentrovati allatestuale del match tra l’azzurro Fabioed ilPierre-Hugues, valido per il primo turno degli2021 di tennis. Sul Court 5 l’azzurro vuole provare a centrare un posto tra i migliori sessantaquattro della manifestazione (è numero 16 del tabellone). Nel cuore della ...

zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 9 febbraio in DIRETTA: subito eliminato Marco Cecchinato. Esordio per Nadal Ber… - infoitsport : LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: esordio per Nadal, Berrettini e Fognini. Tanti azzurri… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 9 febbraio in DIRETTA: esordio per Nadal Berrettini e Fognini. Tanti azzurri in… - blab_live : #Pronostici #Tennis #AustralianOpen 2021: #Fognini obbligato a vincere! - zazoomblog : LIVE Italia-Russia Finale ATP Cup Fognini-Rublev 1-4 in DIRETTA: un break di vantaggio per il russo - #Italia-Russ… -