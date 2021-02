L' ira di Fontana su Speranza | Vaccini? Decisione incredibile

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Martina Piumatti Il ministero della Salute blocca l'esame del Cts del piano Bertolaso sui: ", il piano vaccinale è una priorità per tutto il Paese e non deve sottostare a logiche di parte" Prima una telefonata, poi la nota ufficiale via mail che blocca tutto. Salta all'ultimo minuto la valutazione del Cts del pianomesso a punto da Guido Bertolaso per Regione Lombardia. Era in programma per martedì 9 febbraio alle 13, ma all'ultimo è arrivato lo stop dal ministero della Salute. A comunicarlo, riporta Huffingtonpost, una nota partita da Lungotevere Ripa via mail e diretta al coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. La richiesta era partita dal presidente Attilioe dalla sua vice e neoassessore al Welfare, Letizia Moratti, ...