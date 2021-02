Il programma di Draghi | scuola | Europa e tre grandi riforme

(Di martedì 9 febbraio 2021) “Far uscire l’Italia dalla depressione psicologica ed economica”. Questo l’obiettivo di Marioche a Montecitorio ha dato il via al secondo giro di consultazioni incontrando le componenti dei gruppi Misti di Camera e Senato e le Autonomie. Dallaal fisco, passando per la riforma della giustizia e della burocrazia,ha illustrato ai partiti le linee principali deldi governo. Si tratta di diversi punti – o meglio macro aree – che il presidente incaricato ha elencato alle delegazioni. “Ha parlato molto lui e c’è stato poco spazio per le domande da parte nostra”, dice un parlamentare appena uscito dal colloquio con il professore. Un colloquio in cuiha disegnato undi ampio respiro compreso l’obiettivo di maxi, ...

Inizia a delinearsi l'agenda del governo di Mario, con le priorità dell'esecutivo e le riforme da mettere in campo per mettere al sicuro le ... Velocizzare ildi vaccinazione anti Covid; ...Leggi anche Governo, le priorità: salute, scuola e lavoro Governo, ildi: 8 punti e tre grandi riforme Questo il calendario degli appuntamenti di oggi: ore 11.00, Gruppo ...Collettivo Comunista di Nuoro: "Un governo dell'oligarchia finanziaria per salvare i monopoli e rovinare lavoratori e lavoratrici".Il Mezzogiorno. Questione cruciale del Paese: Draghi se ne diceva convinto già nei lontani anni in cui governava la Banca d’Italia. In quanto problema di coesione nazionale, ma anche occasione per lo ...