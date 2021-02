Grey's Anatomy 17 e Station 19 4, la recensione del crossover: black “young” lives matter (Di martedì 9 febbraio 2021) La recensione degli episodi 6 di Grey's Anatomy 17 e 5 di Station 19 stagione 4: le serie di Shondaland si incrociano per denunciare la discriminazione razziale in America. Prima di iniziare la nostra recensione del crossover di Grey's Anatomy 17 e di Station 19 4, in onda in prima serata su Fox, canale 112 di Sky, constatiamo quella che ormai è una certezza: le serie create dal genio di Shonda Rhimes e la sua Shondaland non si incrociano mai per il gusto di farlo ma sempre per sottolineare ed affrontare un tema scottante d'attualità. Era stato così già per il primo crossover di questa stagione, la 17 per Grey's Anatomy e la 4 per Station 19, la ragione era l'impatto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021) Ladegli episodi 6 di's17 e 5 di19 stagione 4: le serie di Shondaland si incrociano per denunciare la discriminazione razziale in America. Prima di iniziare la nostradeldi's17 e di19 4, in onda in prima serata su Fox, canale 112 di Sky, constatiamo quella che ormai è una certezza: le serie create dal genio di Shonda Rhimes e la sua Shondaland non si incrociano mai per il gusto di farlo ma sempre per sottolineare ed affrontare un tema scottante d'attualità. Era stato così già per il primodi questa stagione, la 17 per'se la 4 per19, la ragione era l'impatto ...

BadGalVali_ : Forse voglio iniziare Grey’s Anatomy (è l’unica serie medica che mi manca) Come tipologia è abbastanza simile a Dr House ? (Mia serie prefi) - GiuliFrost : MA DISNEY PLUS VHE METTE UNA NUOVA ROBA CON PIÙ FILM TIPO DEADPOOL E SERIE COME GREY'S ANATOMY CHE SI CHIAMA STAR? - emmashands : Ho una nuova sospettata che potrebbe gestire Grey's Anatomy Screencaps ?? - PXPPERPOTTS : [??: Amo como Pepper ha adoptado a personas de DC, Marvel, Harry Potter e incluso Grey’s anatomy. ] - LoveMikeGCliff : devo fare italiano e non avrò il computer per guardare grey’s anatomy mentre lo faccio... piango, non perché non p… -