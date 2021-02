Governo, Meloni: 'Con Draghi incontro su contenuti, ma no a fiducia' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 09 febbraio 2021 Consultazioni, Meloni: 'Con Draghi incontro interessante basato su contenuti, ma no a fiducia' A Montecitorio le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi con i ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 09 febbraio 2021 Consultazioni,: 'Coninteressante basato su, ma no a' A Montecitorio le consultazioni del presidente incaricato Mariocon i ...

FratellidItalia : #Meloni: Riprendono sbarchi su coste italiane: ieri il Governo ha indicato Augusta come porto sicuro per Ocean Viki… - MassimGiannini : In un pur ottimo articolo su #Meloni e sul no al governo #draghi, oggi su @LaStampa il nostro @albertomattioli usa… - fattoquotidiano : DALL'AMMUCCHIATA DI POTERE SI SALVANO CALENDA E MELONI Ormai è fatta: tutti, o quasi, sono entrati nella retoriciss… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Video, Governo: Meloni parla da statista. Incontro di oltre un’ora con Draghi. - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Governo, Fitto (FdI- ECR): posizione espressa da Giorgia Meloni dimostra la capacità di essere opposizione con respons… -