Governo | Grillo “Voto su Rousseau? Aspettiamo le idee di Draghi”

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –“mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare” su“no,un attimo. Attendiamo che lui dica cosa vuol fare”. A parlare è Beppein un video pubblicato sul profilo Facebook del Movimento cinque stelle. “Mi aspettavo il banchiere di Dio, e invece è un grillino, mi ha detto ‘vorrei iscrivermì. Il discorso è: questa persona è aperta, finge o non finge, è sincera o no? Io aspetterei quando farà pubblicamente le dichiarazioni che ha fatto a noi. Ha parlato di reddito di cittadinanza, che è una grande idea. Ha detto che noi abbiamo cambiato la politica con onestà e abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che un reddito ci vuole per la pandemia”. “Ho proposto a– prosegue – un ministero della transizione ecologica sostenibile, dove il Ministero delle ...

fattoquotidiano : PROGRAMMA GIOVANNINI I 10 punti di Grillo ricalcano le proposte di Giovannini che potrebbe entrare nella squadra d… - LegaSalvini : CLAMOROSO: VOGLIONO FAR SLITTARE IL VOTO SU ROUSSEAU. E CHE FARÀ DRAGHI? - petergomezblog : Governo Draghi, la diretta delle consultazioni- Berlusconi: “Non è una nuova maggioranza, esecutivo durerà tempo n… - tuotrading : Governo, Grillo: “Draghi ha detto che reddito di cittadinanza è una grande idea e che abbiamo cambiato la politica… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Governo, Grillo: 'Per voto su Rousseau aspettiamo le idee di Draghi' #beppegrillo -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Grillo

... e pazienza se non è assolutamente chiaro su quale perimetro potrà essere costruito ilcon questa spada di Damocle puntata sul collo. Una lettura delle parole di, di difficile ...Lo dice in un video Beppesottolineando di aver proposto al premier incaricato che l'ambiente sia pilastro dell'azione di. 'Ho detto 'primo non ci deve entrare la Lega perché la Lega ...Roma, 9 feb. (askanews) - La Lega non deve entrare nel governo futuro di Mario Draghi. Lo chiede Beppe Grillo in un video."Siamo un Paese vecchio - dice Grillo - di vecchi con idee vecchie.Una lettura delle parole di Grillo, di difficile interpretazione anche all’interno del Movimento, è che Draghi abbia spiegato al garante che il suo sarà un governo di soli tecnici: “Altrimenti non si ...