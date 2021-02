Flash News del 9 Febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Presidente incaricato di formare il nuovo Governo sta facendo il secondo giro di consultazioni. Draghi ha ricevuto questa mattina Maie, Liberi Uguali, Italia Viva e Fratelli D’Italia, che ha confermato il suo no. Ora è il turno del PD che ha già dichiarato disponibilità a sostenere l’esecutivo ma mostra dubbi sulla convivenza con Salvini. Mentre i 5 Stelle per sciogliere le riserve attendono il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau; A Roma è arrivato anche Silvio Berlusconi per guidare la delegazione di Forza Italia alle consultazioni. Subito dopo sarà il turno della Lega che pare confermerà il sostegno a Draghi senza veti; Intanto emergono alcuni punti del programma proposto dal Presidente incaricato. Tra le priorità di intervento la scuola, la riforma di fisco e pubblica amministrazione, giustizia civile e sanità; Tra le prime sfide per il nuovo Governo il Recovery ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Presidente incaricato di formare il nuovo Governo sta facendo il secondo giro di consultazioni. Draghi ha ricevuto questa mattina Maie, Liberi Uguali, Italia Viva e Fratelli D’Italia, che ha confermato il suo no. Ora è il turno del PD che ha già dichiarato disponibilità a sostenere l’esecutivo ma mostra dubbi sulla convivenza con Salvini. Mentre i 5 Stelle per sciogliere le riserve attendono il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau; A Roma è arrivato anche Silvio Berlusconi per guidare la delegazione di Forza Italia alle consultazioni. Subito dopo sarà il turno della Lega che pare confermerà il sostegno a Draghi senza veti; Intanto emergono alcuni punti del programma proposto dal Presidente incaricato. Tra le priorità di intervento la scuola, la riforma di fisco e pubblica amministrazione, giustizia civile e sanità; Tra le prime sfide per il nuovo Governo il Recovery ...

