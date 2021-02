Covid, immunologa Viola: “Anticorpi monoclonali non rappresentano una via di salvezza contro il virus” (Di martedì 9 febbraio 2021) Alfie Borromeo “Ci salveranno gli Anticorpi monoclonali?“. Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, inizia così un post sul suo profilo Facebook. Intervistata sull’argomento a Buongiorno su Sky Tg24, ha fatto chiarezza sulla nuova arma per la lotta al Covid. “Non rappresentano una via di salvezza contro Covid-19. Sono un farmaco ancora da sperimentare, e dovrebbero essere utilizzati in trial clinici, randomizzati e controllati. Non sappiamo se effettivamente siano efficaci: i dati che abbiamo a disposizione sono ancora molto limitati, a fronte di un farmaco estremamente costoso e molto complesso da utilizzare”. “Non dobbiamo dare false comunicazioni”, ha detto: si tratta di un farmaco che “va ... Leggi su improntaunika (Di martedì 9 febbraio 2021) Alfie Borromeo “Ci salveranno gli?“. Antonelladell’università di Padova, inizia così un post sul suo profilo Facebook. Intervistata sull’argomento a Buongiorno su Sky Tg24, ha fatto chiarezza sulla nuova arma per la lotta al. “Nonuna via di-19. Sono un farmaco ancora da sperimentare, e dovrebbero essere utilizzati in trial clinici, randomizzati ellati. Non sappiamo se effettivamente siano efficaci: i dati che abbiamo a disposizione sono ancora molto limitati, a fronte di un farmaco estremamente costoso e molto complesso da utilizzare”. “Non dobbiamo dare false comunicazioni”, ha detto: si tratta di un farmaco che “va ...

