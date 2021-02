CorSport: la costruzione dal basso? Non per calciatori poco dotati come Manolas e Maksimovic (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi dedica una pagina alla nuova moda calcistica: la costruzione del gioco dal basso, a partire dal portiere. Quella che ribattezza la “distruzione dal basso”, visto che nell’ultima giornata di campionato, più di un gol è nato proprio da errori in avvio. Uno di questi è quello di Maksimovic in Genoa-Napoli. Un passaggio sciagurato del difensore azzurro a Demme è stato intercettato da Badelj, che lo ha trasformato in assist per Pandev. Polverosi scrive: “Il senso è l’equilibrio: ci sono delle situazioni, dei momenti e degli atteggiamenti della squadra avversaria, in cui puoi iniziare a costruire dal fondo e altre in cui è preferibile il rilancio lungo. Non può essere una moda a spingere in una direzione o nell’altra, ma la capacità di capire quando è il caso e quando no”. L’errore di Maksimovic si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi dedica una pagina alla nuova moda calcistica: ladel gioco dal, a partire dal portiere. Quella che ribattezza la “distruzione dal”, visto che nell’ultima giornata di campionato, più di un gol è nato proprio da errori in avvio. Uno di questi è quello di Maksimovic in Genoa-Napoli. Un passaggio sciagurato del difensore azzurro a Demme è stato intercettato da Badelj, che lo ha trasformato in assist per Pandev. Polverosi scrive: “Il senso è l’equilibrio: ci sono delle situazioni, dei momenti e degli atteggiamenti della squadra avversaria, in cui puoi iniziare a costruire dal fondo e altre in cui è preferibile il rilancio lungo. Non può essere una moda a spingere in una direzione o nell’altra, ma la capacità di capire quando è il caso e quando no”. L’errore di Maksimovic si ...

