Coppa Italia, la probabile formazione degli azzurri: Osimhen dal 1? (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Coppa Italia – Domani sera alle ore 20:45 andrà in scena il secondo atto della Semifinale della competizione tra Atalanta e Napoli. Si partirà dal punteggio di 0-0 dello Stadio Maradona di mercoledì scorso. Gattuso avrà a disposizione praticamente 2 risultati su 3 per passare il turno. Ci tiene alla Coppa Italia, lo ha dimostrato anche lo scorso anno. Vuole provare a fare il bis. Di contro però ci si è messa la sfortuna. Sono tanti infatti gli assenti in casa Napoli, soprattutto per quanta riguarda la difesa. Koulibaly e Manolas ne avranno ancora un bel po'. Al loro posto le seconde linee Maksimovic e Rrahmani che fino a questo momento non hanno dato grosse garanzie. Una notizia lieta però c'è. Fabian Ruiz è finalmente tornato tra i convocati dopo quasi un mese di assenza. L'ultima sua gara ...

