Compie 40 anni Tom Hiddleston, l’affascinante e astuto Loki (fratello del Dio del Tuono) (Di martedì 9 febbraio 2021) L’irresistibile villain Loki – alias Tom Hiddleston – Compie 40 anni. Il Dio dell’inganno negli Avengers, nato a Londra il 9 febbraio 1981, è riuscito con stile (dentro e fuori dal grande schermo) a imporsi nel panorama cinematografico internazionale. Fascino discreto e physique du ruole, uniti ad un talento cristallino per quest’attore cresciuto a Wimbledon. Sexy come Tom Hiddleston guarda le foto Tanta gavetta e la passione viscerale per la recitazione fin da bambino. Tom Hiddleston frequenta ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) L’irresistibile villain– alias Tom40. Il Dio dell’inganno negli Avengers, nato a Londra il 9 febbraio 1981, è riuscito con stile (dentro e fuori dal grande schermo) a imporsi nel panorama cinematografico internazionale. Fascino discreto e physique du ruole, uniti ad un talento cristallino per quest’attore cresciuto a Wimbledon. Sexy come Tomguarda le foto Tanta gavetta e la passione viscerale per la recitazione fin da bambino. Tomfrequenta ...

AntoVitiello : #Calhanoglu compie 27 anni, vive il momento migliore in carriera. In serie A è il Re degli assist, 8 in totale e pr… - OfficialASRoma : Buon compleanno, Marash! Kumbulla compie oggi 21 anni ?? #ASRoma - acspezia : ?? Tanti auguri a Lucien Agoume ! ?? Il centrocampista aquilotto compie oggi 19 anni! #happybirthday - DottrinaSociale : RT @vaticannews_it: #9febbraio #RadioVaticana compie 90 anni: la voce del #Papa per il mondo intero ???? - sd_george : RT @BfcOfficialPage: ?? | BUON COMPLEANNO! Oggi #Dijks compie 2??8?? anni ?? Tanti auguri Trattore ?? #ForzaBFC #WeAreOne -