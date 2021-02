Cassino | colpi esplosi per sventare un tentato furto | sequestrati fucile e pistola Un uomo è nei guai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nel corso dell’ultimo week end gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito controlli serrati in tutto il territorio. I servizi si sono concentrati anche nella zona del Cassinate, in particolare a, dove ad undel posto sono statiunad aria compressa e unacon munizionamento. La persona in questione hadi giustificarsi affermando che avrebbe esploso alcuniin aria a seguito di unnella propria abitazione. Una possibilità non remota, comunque, specie in un’area dove furti e tentati furti sono ormai una costante e un vero incubo per la cittadinanza che di fatto non dorme e si tiene in costante contatto, soprattutto attraverso i canali social, per proteggere le ...