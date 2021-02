Calciomercato Juventus, pazza idea dalla Germania: scambio con un ex giocatore di Serie A (Di martedì 9 febbraio 2021) Durante la scorsa sessione invernale di Calciomercato, la Juventus avrebbe tentato di regalare ad Andrea Pirlo una punta di riserva, in grado di dare il cambio ad Alvaro Morata. Tra i tanti nomi sondati sarebbe spiccato quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma le alte pretese del club neroverde avrebbero impedito la conclusione dell’affare. LEGGI ANCHE: Juventus, si delinea la classifica di Serie A: si chiude un ciclo Inoltre, un mese e mezzo fa, la società campione d’Italia sarebbe stata alle prese anche con lo spinoso caso Merih Demiral, il quale, secondo la stampa turca, sarebbe scontento dello scarso minutaggio che gli avrebbe concesso Pirlo. Detto questo, la Juventus, in vista della prossima campagna acquisti estiva, potrebbe riuscire a far fronte ad entrambe queste due situazioni. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Durante la scorsa sessione invernale di, laavrebbe tentato di regalare ad Andrea Pirlo una punta di riserva, in grado di dare il cambio ad Alvaro Morata. Tra i tanti nomi sondati sarebbe spiccato quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma le alte pretese del club neroverde avrebbero impedito la conclusione dell’affare. LEGGI ANCHE:, si delinea la classifica diA: si chiude un ciclo Inoltre, un mese e mezzo fa, la società campione d’Italia sarebbe stata alle prese anche con lo spinoso caso Merih Demiral, il quale, secondo la stampa turca, sarebbe scontento dello scarso minutaggio che gli avrebbe concesso Pirlo. Detto questo, la, in vista della prossima campagna acquisti estiva, potrebbe riuscire a far fronte ad entrambe queste due situazioni. LEGGI ...

CalcioNews24 : Calciomercato Juventus: Ramsey nel mirino di Mourinho. Gli obiettivi - Fprime86 : RT @cmdotcom: #CoppaItalia, #JuveInter: le probabili #formazioni e dove vederla in tv #Juve #Inter #Juventus #JuventusInter - 1979Croma : RT @cmdotcom: #CoppaItalia, #JuveInter: le probabili #formazioni e dove vederla in tv #Juve #Inter #Juventus #JuventusInter - UgoBaroni : RT @cmdotcom: #CoppaItalia, #JuveInter: le probabili #formazioni e dove vederla in tv #Juve #Inter #Juventus #JuventusInter -