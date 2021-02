Brocchi | ” Serviva il riscatto dopo la partita di Empoli”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vicenza-Monza è terminata 1-2., allenatore del Monza, è stato molto soddisfatto della vittoria, non dello stesso avviso Di Carlo, allenatore Vicenza, che sostiene che la propria squadra avrebbe meritato di più. Vicenza-Monza: 1-2 Intervista Di Carlo, allenatore Vicenza “Abbiamo fatto una buona gara, sono contento dell’atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche palla di troppo ma ci abbiamo sempre provato, poi nel secondo il Monza ci ha punito durante il nostro momento migliore. Il primo gol è frutto di una loro giocata di qualità, sul secondo ha sbagliato tutta la squadra. Dovevamo andare in vantaggio noi, non loro. Ma il calcio è questo”. Ora c’è la Salernitana.“Non è questione di big ma di concretezza e di gioco, bisogna andare a Salerno con l’elmetto in testa. Loro sono forti, ma anche noi abbiamo dimostrato di esserlo. Dobbiamo ...

Sono contento per Lanzafame, il gol gli può dare morale". Intervista Brocchi, allenatore Monza "È una serata davvero bella, venire qui e vincere non è facile per nessuno. È una squadra che fa ...