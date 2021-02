Bianchi: “Una società deve far lavorare un allenatore in serenità, poi a fine anno si traggono le conclusioni” (Di martedì 9 febbraio 2021) Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Se Gattuso era in odore di rinnovo, com’è possibile che le cose siano cambiate così repentinamente? Valutare l’andamento di una squadra con dei fattori imponderabili come quelli che stiamo vedendo è difficile. Per me cambiare in corsa dev’esser l’estrema ratio. Quando sento dire ‘i giocatori hanno giocato per l’allenatore’ mi vengono i brividi. Significa che le cose non stanno andando bene. Una società deve mettere in condizione l’allenatore di lavorare in serenità, a fine anno si traggono le conclusioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Ottavio, exdel Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Se Gattuso era in odore di rinnovo, com’è possibile che le cose siano cambiate così repentinamente? Valutare l’andamento di una squadra con dei fattori imponderabili come quelli che stiamo vedendo è difficile. Per me cambiare in corsa dev’esser l’estrema ratio. Quando sento dire ‘i giocatori hgiocato per l’’ mi vengono i brividi. Significa che le cose non standando bene. Unamettere in condizione l’diin, asile. L'articolo ilNapolista.

