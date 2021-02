Berlusconi e Draghi, 27 anni di rapporti in un colpo di gomito. Il video (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ecco come ci si deve salutare”, dice Mario Draghi mentre porge il gomito a Silvio Berlusconi. “Grazie di esser venuto”. Il rapporto tra i due è antico. Quando Berlusconi diventa presidente del Consiglio nel 1994, Draghi è direttore generale del Tesoro. Il primo sarà costretto a lasciare Palazzo Chigi dopo pochi mesi, mentre il secondo resterà a via XX Settembre fino al 2001. Ma sarà durante il Berlusconi-II, nel dicembre 2005, che Draghi viene scelto come governatore di Bankitalia al posto di Antonio Fazio, dopo la tumultuosa estate dei “furbetti del quartierino”. E Silvio, per la terza volta premier, benedisse nel 2011 Draghi come guida della Bce. Draghi incontra Berlusconi Volume alto When Draghi ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ecco come ci si deve salutare”, dice Mariomentre porge ila Silvio. “Grazie di esser venuto”. Il rapporto tra i due è antico. Quandodiventa presidente del Consiglio nel 1994,è direttore generale del Tesoro. Il primo sarà costretto a lasciare Palazzo Chigi dopo pochi mesi, mentre il secondo resterà a via XX Settembre fino al 2001. Ma sarà durante il-II, nel dicembre 2005, cheviene scelto come governatore di Bankitalia al posto di Antonio Fazio, dopo la tumultuosa estate dei “furbetti del quartierino”. E Silvio, per la terza volta premier, benedisse nel 2011come guida della Bce.incontraVolume alto When...

