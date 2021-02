Basta lo 0-0 contro l’Inter, Juve in finale di Coppa Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Juve imbriglia l’Inter e vola in finale di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, dopo il 2-1 della gara d’andata, Basta lo 0-0 ai bianconeri che offrono un’altra solida prestazione difensiva dando continuità ai tre clean sheet consecutivi in campionato, pur senza Bonucci e Chiellini nell’undici titolare. La Juve lascia il pallino nelle mani dell’avversario, l’Inter spinge sull’acceleratore sin dalle prime battute e al decimo minuto ci sono già le prime proteste. Lautaro Martinez cade in area al momento del tiro, l’Inter protesta per un presunto tocco di Bernardeschi ma l’arbitro Mariani è vicino all’azione e non si lascia ingannare dalla dinamica dell’episodio. l’Inter arriva con facilità al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Laimbrigliae vola indi. All’Allianz Stadium, dopo il 2-1 della gara d’andata,lo 0-0 ai bianconeri che offrono un’altra solida prestazione difensiva dando continuità ai tre clean sheet consecutivi in campionato, pur senza Bonucci e Chiellini nell’undici titolare. Lalascia il pallino nelle mani dell’avversario,spinge sull’acceleratore sin dalle prime battute e al decimo minuto ci sono già le prime proteste. Lautaro Martinez cade in area al momento del tiro,protesta per un presunto tocco di Bernardeschi ma l’arbitro Mariani è vicino all’azione e non si lascia ingannare dalla dinamica dell’episodio.arriva con facilità al ...

