Australian Open 2021 | Rafael Nadal | “Non sono stati giorni semplici | voglio dare il meglio Il pubblico? Fa piacere | ma ci sono problemi più seri”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Buona la prima per. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha vinto agevolmente il primo match di questi. A Melbourne, Rafa ha voluto rispondere alla sua maniera, dopo aver vissutocomplicati per un fastidioso problema alla schiena. Una criticità che gli ha impedito di essere in campo nell’ATP Cupcon la maglia della Spagna. Per questo, il 6-3 6-4 6-1 con cui si è imposto nel match, opposto al serbo Laslo Djere (n.56 del ranking), è da accogliere con il sorriso: “Nonfacili per me, maqui peril massimo. Oggi ho avuto buone sensazioni e devo cercare di crescere di condizione partita dopo ...

Per Henri Laaksonen (ATP 138) la seconda partecipazione aglidurata 1h48', il tempo impiegato da Salvatore Caruso (78) per eliminarlo con il punteggio di 6 - 2 6 - 4 6 - 4. L'elvetico, che era dovuto passare dalle qualificazioni svoltesi a Doha ...Nadal (ATP 2), che era stato costretto a rinunciare alla ATP Cup a causa del mal di schiena, ha avuto un'iniezione di fiducia nel primo turno deglibattendo agevolmente il serbo Djere (56) per 6 - 3 6 - 4 6 - 1. Agli onori sono saliti per altri due spagnoli: Alcaraz (141) il primo tennista nato nel 2003 a vincere un incontro di un ...Grand Slam : AUSTRALIAN OPEN: SERENA E VENUS WILLIAMS PARTONO FORTE Grand Slam : AUSTRALIAN OPEN: DJOKOVIC SUL VELLUTO, OK THIEM E ZVEREV Grand Slam : AUSOPEN: SINNER CEDE AL QUINTO, OK GIORGI E ...Terza giornata di incontri agli Australian Open 2021. Si parla di secondo turno nel tabellone maschile e femminile. L'Italia, in questo caso, sarà rappresentata esclusivamente dalle ragazze nei confro ...