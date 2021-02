Al cimitero di Tropea cadaveri fatti a pezzi e bruciati per rivendere i loculi. Tre arresti (Di martedì 9 febbraio 2021) loculi svuotati, cadaveri fatti a pezzi e gettati nei sacchi per essere bruciati. Succede al cimitero di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, dove tre persone sono state arrestate per violazione di sepolcro, distruzione di cadavere, illecito smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali e peculato. In carcere sono finiti il custode del cimitero Francesco Trecate, 62 anni, il figlio Salvatore, 38 anni, e Roberto Contartese, 53 anni. Secondo il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo i tre “per fare posto illecitamente ad altre sepolture, probabilmente lucrandoci sopra, non si sono fatti scrupoli di gettare nella spazzatura i resti dei cadaveri che già si trovavano sepolti”. Secondo l’accusa, dopo aver sottratto le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021)svuotati,e gettati nei sacchi per essere. Succede aldi, in provincia di Vibo Valentia, dove tre persone sono state arrestate per violazione di sepolcro, distruzione di cadavere, illecito smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali e peculato. In carcere sono finiti il custode delFrancesco Trecate, 62 anni, il figlio Salvatore, 38 anni, e Roberto Contartese, 53 anni. Secondo il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo i tre “per fare posto illecitamente ad altre sepolture, probabilmente lucrandoci sopra, non si sonoscrupoli di gettare nella spazzatura i resti deiche già si trovavano sepolti”. Secondo l’accusa, dopo aver sottratto le ...

