YouTuber ucciso a colpi di arma da fuoco durante una rapina ' scherzo'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Unodi 20 anni, Timothy Wilks, è statodidadopo aver tentato di fare una" a qualcuno impugnando un coltello da macellaio. Il fatto è accaduto a Nashville, nel Tennessee. Allo scopo di girare un videoper YouTube, Wilks e un amico non identificato hanno impugnato coltelli da macellaio e si sono avvicinati a un gruppo di persone in un parcheggio. Secondo quanto riferito, con l'intenzione di creare contenuti per, Wilks è stato poididadal 23enne David Starnes Jr., che era una delle persone nel gruppo delle "vittime" previste. Secondo le leggi del ...

David Starnes Jr., 23 anni, il quale ha ammesso di aver sparato allo YouTuber Timothy Wilks. Uno YouTuber di 20 anni, Timothy Wilks, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dopo aver tentato di fare una rapina "scherzo" a qualcuno impugnando un coltello da macellaio. Il fatto è accaduto a Nashville, nel Tennessee.